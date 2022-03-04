МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Около 1,5 миллиона человек в год в России снимают жилье через сервис краткосрочной аренды Airbnb, который решил приостановить свою деятельность в РФ, сообщил РИА Новости вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. S7 прекращает полеты в Таиланд

Гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески в пятницу объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

"В общей сложности около 1,5 миллиона квартиросъемщиков в России арендуют временное жилье через агрегаторы Airbnb в год. Если мы говорим, что в России 60 миллионов туристов, то с точки зрения емкости, она небольшая. Но платформа удобна для командировочных и тех, кто не хочет переплачивать, потому что отели на курортных территориях значительно подорожали, и это было удобным инструментом для решения этого вопроса", — сказал Волков.

Он отметил, что популярность Airbnb в России в последние годы росла. "Это очень удобная платформа для объединения всех квартиросдатчиков и возможности для квартиросъемщиков. Это возможность в одном месте найти все квартиры и комнаты, которые сдаются", — уточнил вице-президент ОСИГ.

Волков отметил, что на небольшие населенные пункты приостановка работы Airbnb не повлияет, потому что ключевыми территориями для сервиса были крупные города. Для них же аналога Airbnb пока нет. Однако он подчеркнул, что в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции Airbnb. "Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие… Надеемся, что импортозамещение в этой сфере будет реализовано, в том числе благодаря поддержке IT-индустрии", — уточнил вице-президент ОСИГ.

Кроме того, он напомнил о таких сервисах, как Booking и Trivago, которые, по его мнению, также могут скоро покинуть российский рынок. "Его (Trivago — ред.) доля рынка — 10-15% от всех приобретений. Самый крупный в России сейчас — Booking, и у него около 35-40%, а на некоторых территориях еще выше. Но если с рынка уйдет и Booking, то у российских платформ будут большие возможности перераспределить эти территории и доходы", — заключил он.

По данным на 4 марта, региональный сайт Trivago.ru в России уже не работает. РИА Новости направили запрос в Booking.com о планах по дальнейшей работе в России.