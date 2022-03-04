МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S принял решение перестать принимать новые заказы из ряда российских городов вне зависимости от перевозимого товара, говорится в пресс-релизе Maersk. СМИ: Siemens прекратила работы по новым проектам в России

"Поскольку стабильность наших операций и грузов наших клиентов является критически важной вещью, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным. Дальний Восток России в настоящее время не затронут", — сказано в релизе.

Maersk уточняет, что компания стремится минимизировать количество сбоев в цепи поставок и не усугублять глобальную перегруженность портов и складов. Maersk предлагает бесплатные услуги по смене места назначения груза, а также бесплатную отмену бронирования на Украину и Россию. Компания продлила временную остановку часов задержания и демереджа для импорта и экспорта из Украины и экспорта из России до 11 марта. Грузы, которые уже находятся в пути, будут доставлены, и, что компания работает с портами Европы над устранением задержек и изучают варианты среди портов за ее пределами, сообщает перевозчик.

Также компания пишет, что будет продолжать следить за ситуацией и анализировать влияние санкций и экспортного контроля, стремясь как можно быстрее стабилизировать работу.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.