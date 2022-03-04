МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям, сообщает перевозчик. S7 прекращает полеты в Таиланд

"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", — говорится в сообщении.

"Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", — добавляет компания.