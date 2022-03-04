МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Производители продуктов РФ подняли цены на поставки в столичные рестораны в среднем на 40%, это в том числе обусловлено волатильностью рубля, в то же время цены на отпуск алкоголя от компаний в заведения города растут в связи с логистическими проблемами, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве, основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов. Российские ритейлеры ограничивают наценки на ряд продуктов

"Все российские производители поднимают цены. До 40% (в среднем — ред.)", — сказал Миронов. При этом он отметил, к заведениям отрасли наблюдается и добросовестное отношение со стороны некоторых компаний, которые, например, торгуют импортным алкоголем и — на сегодняшний день — сохраняют цены.

"Это поддержка с их стороны и бизнеса и предпринимателей, так как несмотря на то, что товар стоит дороже, они отпускают его по старой цене. Однако новые партии алкоголя, которые они покупают за доллары, неизбежно будут дороже", — сказал Миронов.

Он отметил, что повышение цен у других дистрибьюторов алкогольной продукции хаотичное и имеет несколько причин. "Кто-то учитывает, что покупал по старой цене и поднимает немного, а кто-то повышает цены даже выше, чем поднялся доллар, учитывая проблемы с логистикой. Абсолютно хаотичные цены на рынке", — пояснил омбудсмен.

При этом Миронов добавил, что некоторые рестораторы — правда, не все — уже начали повышать цена на блюда в заведениях.