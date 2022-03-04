ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — ПРАЙМ. Финский производитель производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию, сообщает компания. Moller-Maersk прекратит поставки в ряд российских городов

"Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро", — уточняется в сообщении.

Fazer — финская семейная компания, работает в Финляндии и странах Балтии, экспортирует продукцию в 40 стран.