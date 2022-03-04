МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Немецкий производитель программного обеспечения SAP продолжает поддерживать действующих клиентов и приостановил лишь заключение новых контрактов в России, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании. Эксперт оценил сроки возобновления поставок Intel и AMD в Россию

"Мы продолжаем поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля. Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России", — говорится в сообщении.

На неделе SAP сообщил, что останавливает бизнес в России в связи с санкциями, а также приостанавливает все продажи услуг и продуктов в стране.

SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.