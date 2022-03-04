В SAP заявили, что поддерживают клиентов в России, приостановлено лишь заключение новых контрактов
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Немецкий производитель программного обеспечения SAP продолжает поддерживать действующих клиентов и приостановил лишь заключение новых контрактов в России, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы продолжаем поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля. Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России", — говорится в сообщении.
На неделе SAP сообщил, что останавливает бизнес в России в связи с санкциями, а также приостанавливает все продажи услуг и продуктов в стране.
SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://1prime.ru/business/20220304/836269149.html