МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги МТС, "Ростелекома", "Яндекса", АФК "Системы", "Таттелекома" и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства. Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

"Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение операционной среды в России и ослабление финансовой гибкости, а также следствие понижения суверенного рейтинга РФ", — пишет агентство.

Кроме того, Fitch понизило рейтинги Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), "Росагролизинга", Национального клирингового центра, "РЕСО-Лизинга" и "Атона".

"Санкции, введенные США и ЕС после начала военной операции РФ, оказали значительное давление на бизнес и финансовый профиль российских небанковских финансовых учреждений и на их способность обслуживать долг в иностранной валюте", — поясняет агентство.

Агентство считает, что в результате операционная среда в России резко ухудшилась, и ранее Fitch понизило суверенный рейтинг РФ до "B" с "BBB" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения.

"Список на пересмотр с возможностью понижения отражает аналогичное действие относительно суверенного рейтинга России", — заключает агентство.

Россия начала военную операцию демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.