МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Уже сейчас понятно, что автомобили европейских марок поставляться в Россию не будут, по крайней мере, какое-то время, хотя никто из европейских автоконцернов не сказал, что уходят отсюда окончательно. Пока Renault, Citroen, Peugeot, Opel говорят лишь о приостановке продаж, а автоэксперты предрекают дефицит и рост цен. Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

"Геополитическая ситуация, перебои с поставками, намерения некоторых брендов покинуть РФ приводит к дефициту автомобилей и росту цен на них. Пока импортёры не подняли цены и не прислали скорректированные прайсы на март, но мы ожидаем, что цены вырастут минимум на 30% и это связано не только с политической ситуацией, но прежде всего с волатильностью курса рубля", — говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

ЦЕНА КРАСНА

"В ближайшее время ожидается снижение спроса в связи с повышением ставки автокредитования до 20-30%", — пояснил агентству "Прайм" генеральный директор ГК АВТОDОМ Андрей Ольховский. По его словам, ситуация на авторынке развивается также динамично, как общая ситуация в стране. Ряд западных компаний приостановили поставки автомобилей в Россию, однако, информации о полном завершении сотрудничества не поступало.

"В текущей ситуации продажи автомобилей продолжаются, так как дилеры сформировали определённый запас склада, которого хватит на ближайшие несколько месяцев. В то же время, приобрести авто по старой цене невозможно", — подчеркнул Ольховский. По его словам, весь премиум-сегмент машин подорожал примерно на 30% и выше. Эксперты рассказали, что ждет авторынок России

По словам Мигаля, сегодня растёт спрос на популярные модели автомобилей, например, продажи Kia Rio за последние 3 дня составили 21 автомобиль, Haval F7x — уже 22 штуки. За аналогичные периоды продано 23 автомобиля ŠKODA.

При этом спрогнозировать цены сегодня тоже невозможно. "Прежде всего потому, что мартовские цены окончательно не сформированы импортерами, поскольку официального курс рубля окончательно еще не установился. При этом закрытие границ может привести к полной остановке поставок европейских авто и комплектующих", — считает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

"Похожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Рост стоимости автомобилей тут составляет 20-30% в зависимости от марки, пробега и срока эксплуатации", — завил Мигаль.

Fresh Auto, по его словам, пока сдерживает цены, поэтому стоимость авто с пробегом пока не отличается от февральской: Kia Rio 2012 года, например, сейчас можно приобрести за 770 000 рублей, как и 19 февраля.

Но в целом вторичный авторынок в России сокращается — автомобилисты не спешат продавать имеющиеся авто, так как за вырученную сумму не все смогут приобрести новый автомобиль. Кроме того, в ближайшее время, скорее всего, цены еще возрастут, поэтому владельцы рассчитывают продать авто с большей выгодой, убежден эксперт.

ТРЕТИЙ РАДУЕТСЯ

В качестве альтернативы моделям европейских концернов эксперты называют продукцию китайского автопрома. "Китайцы и до нынешних событий быстро догоняли поставщиков автомобилей из других стран, предложив за последние несколько лет много новых интересных моделей", — пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

По его словам, китайские концерны производят сегодня почти все типы автомобилей и в состоянии заменить европейский автопром на российском рынке, если тот решит хлопнуть дверью окончательно. Особенно, если китайцы будут предлагать конкурентные цены, как это было до сих пор.

"Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой "ступени" невелика и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд, и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными", — подчеркнул Моржаретто.

К тому же китайские машины, по его словам, дешевле корейских примерно на 10%, а корейские на такой же процент дешевле европейских машин. При этом по дизайну и по технической начинке китайские машины могут смело конкурировать даже с европейцами, не говоря уже о "корейцах". Уже нет такого, что европейская машина может пробегать по России 10 лет, а китайская — несколько месяцев.

Главная проблема отечественного авторынка сейчас, по мнению автоэксперта, заключается в том, что ценовая политика пока непонятна. Отсюда и проблема с оплатой за товар. "Китайские компании тоже приостановили продажи по причине отсутствия стабильности валютного курса. Машин на складах много, заводы работают, но китайцы ждут, когда установится курс рубля по отношению к доллару или юаню. И тогда они начнут продажи. Они честно предупредили, что поднимут цены, но это не станет шоком для покупателей", — разъяснил Игорь Моржаретто.

Иного мнения придерживается Терлюкович: он убежден, что сегодня нельзя быть уверенным в увеличении импорта со стороны КНР и Кореи, так как отказ крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию может оказать влияние и на их решения.

А вот Мигаль из Fresh Auto не скрывает, что планирует расширять портфель китайских и корейских брендов, с которыми уже давно активно сотрудничает.