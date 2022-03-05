МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Кабмин России решил перенести на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года, а для оказавшихся под санкциями — еще и за четвертый квартал 2021 года. Прощай, BMW. На чем мы будем ездить и во сколько это обойдется

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Уточняется, что перенос сроков коснется предприятий, где трудится не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний. Ранее кабмин применял подобную меру поддержки в период эпидемических ограничений и позволил крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.

"Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам", — сказано в сообщении кабмина.