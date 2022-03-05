МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. Прощай, BMW. На чем мы будем ездить и во сколько это обойдется

"Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса", — сказал он.

В конце января компания сообщала, что Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей Rolls-Royce. В 2021 году продажи бренда в стране впервые превысили отметку в 300 машин.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

В частности, ряд автоконцернов объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию из-за ситуации на Украине и проблемам с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.