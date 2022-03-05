МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara, и продажи онлайн, сообщает газета Pais. Группа Kering объявила о закрытии магазинов в России

"Inditex только что уведомила Национальную комиссию по рынку ценных бумаг, что "в нынешних обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации" и временно приостанавливает деятельность в 502 магазинах, из которых 86 — Zara, и онлайн продажи в стране", — сообщает издание.

Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M сообщила, что временно приостановила продажи на территории России на фоне ситуации с Украиной.