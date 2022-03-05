МАДРИД, 5 мар — ПРАЙМ. Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), окажет поддержку своим девяти тысячам сотрудников после решения о приостановке работы магазинов в России, говорится в сообщении компании. Испанская Inditex приостанавливает работу 502 магазинов в России

В субботу стало известно, что Inditex приостанавливает работу в России своих магазинов, поскольку "в нынешних обстоятельствах не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации", сообщала газета Pais. Временно приостанавливается работа 502 магазинов (из которых 86 Zara) и онлайн продажи в стране, указывало издание.

"Для Inditex остается в приоритете ее персонал, более девяти тысяч человек, в отношении которых она, начиная с этого момента, будет применять специальный план поддержки", — заявили в компании.

В среду крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M сообщила, что временно приостановила продажи на территории России на фоне ситуации с Украиной. Также накануне поставки в Россию остановил британский ритейлер Marks&Spencer (M&S).