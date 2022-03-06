МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца, такой прогноз РИА Новости дал генеральный директор дилера "АВТОDOM Алтуфьево" Евгений Афонин.

"Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта", — отметил Афонин, слова которого передает пресс-служба.

Как отметил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев, в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные. При этом никакой информации о снижении поставок запчастей от импортеров пока не поступало.

Опрошенные РИА Новости дилеры также уточнили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей сейчас проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.