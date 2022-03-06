Эксперт Шапарин: не нужно откладывать ремонт автомобилей, так как запчасти будет трудно достать
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российским автомобилистам следует в ближайшее время заняться вопросом исправности машин, так как автозапчасти теперь будет приобрести затруднительно, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его словам, застарелые проблемы уже не получится решить так же легко, как раньше, просто заказав запчасти, поскольку ряд зарубежных автопроизводителей ввели ограничения на поставки своей продукции в Россию. Он добавил, что это не единственная проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы.
"Запчасти пока еще есть, для ряда автомобилей они и будут, но ключевая проблема даже не в них, а в логистике. Запчасти доставляются преимущественно морем, контейнерным транспортом, а большая часть крупнейших глобальных операторов контейнерных перевозок уже сказали, что отказываются принимать и отправлять грузы в Россию и из нее. Следовательно, мы в ближайшие месяцы столкнемся с жестким дефицитом запчастей. Больше всего пострадают владельцы новых автомобилей, потому что там запчасти поставляли официальные представительства, и количество аналогов от китайских производителей меньше, чем для более ходовых и старых автомобилей", – объяснил Шапарин.
В этой связи эксперт рекомендует сначала посетить автосервис и устранить те неисправности, которые уже есть, а затем имеет смысл запастись впрок расходными материалами и некоторыми запчастями.
"В автосервисе важно выявить и устранить все возможные неисправности, то есть решить потенциальные проблемы, чтобы они не стали фатальными. Я бы посоветовал, и я лично так сделал, заказать на полгода или год все необходимые расходники, поменять сейчас, пока это возможно, все запчасти, которые могут потребовать ремонта в ближайшие месяцы, и в целом иметь запас необходимых запчастей на какое-то время, как это делали в Советском Союзе, где запчасти были большим дефицитом", – сказал Шапарин.
Возможно, компании, занимающиеся поставками запчастей, смогут переориентироваться на других логистических операторов, однако этот процесс обычно занимает около двух месяцев, отметил автоэксперт. Еще какое-то время, по его словам, потребуется на доставку контейнера.
"Целый ряд крупных компаний говорят, что они продолжат работать на российском рынке, но, конечно, ассортимент будет намного меньше и запчасти будут намного дороже", – дал прогноз Шапарин.
https://1prime.ru/business/20220306/836281078.html