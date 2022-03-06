МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российским автомобилистам следует в ближайшее время заняться вопросом исправности машин, так как автозапчасти теперь будет приобрести затруднительно, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей

По его словам, застарелые проблемы уже не получится решить так же легко, как раньше, просто заказав запчасти, поскольку ряд зарубежных автопроизводителей ввели ограничения на поставки своей продукции в Россию. Он добавил, что это не единственная проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы.

"Запчасти пока еще есть, для ряда автомобилей они и будут, но ключевая проблема даже не в них, а в логистике. Запчасти доставляются преимущественно морем, контейнерным транспортом, а большая часть крупнейших глобальных операторов контейнерных перевозок уже сказали, что отказываются принимать и отправлять грузы в Россию и из нее. Следовательно, мы в ближайшие месяцы столкнемся с жестким дефицитом запчастей. Больше всего пострадают владельцы новых автомобилей, потому что там запчасти поставляли официальные представительства, и количество аналогов от китайских производителей меньше, чем для более ходовых и старых автомобилей", – объяснил Шапарин.

В этой связи эксперт рекомендует сначала посетить автосервис и устранить те неисправности, которые уже есть, а затем имеет смысл запастись впрок расходными материалами и некоторыми запчастями.

"В автосервисе важно выявить и устранить все возможные неисправности, то есть решить потенциальные проблемы, чтобы они не стали фатальными. Я бы посоветовал, и я лично так сделал, заказать на полгода или год все необходимые расходники, поменять сейчас, пока это возможно, все запчасти, которые могут потребовать ремонта в ближайшие месяцы, и в целом иметь запас необходимых запчастей на какое-то время, как это делали в Советском Союзе, где запчасти были большим дефицитом", – сказал Шапарин.

Возможно, компании, занимающиеся поставками запчастей, смогут переориентироваться на других логистических операторов, однако этот процесс обычно занимает около двух месяцев, отметил автоэксперт. Еще какое-то время, по его словам, потребуется на доставку контейнера.

"Целый ряд крупных компаний говорят, что они продолжат работать на российском рынке, но, конечно, ассортимент будет намного меньше и запчасти будут намного дороже", – дал прогноз Шапарин.