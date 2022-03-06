Программа льготного кредитования бизнеса получит дополнительные средства
Власти направят более 6,2 миллиарда рублей на программу льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0"
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе кабмина сообщили о выделении более 6,2 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение глава правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.
Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта.
"По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.