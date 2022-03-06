МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе кабмина сообщили о выделении более 6,2 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение глава правительства Михаил Мишустин. Кабмин России поддержит четыре сектора аграрно-промышленного комплекса

Отмечается, что свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.

Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта.

"По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.