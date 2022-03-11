МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз автопроизводителя Stellantis, ранее известного как Fiat Chrysler и PSA, до позитивного со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента на уровне " Baa3", говорится в релизе агентства. Госдума изменила стоимость автомобилей для уплаты "налога на роскошь"

"Изменение прогноза отражает прогресс Stellantis с точки зрения маржи и левериджа в первый год после слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Peugeot SA (PSA) в начале января 2021 года", — отмечает вице-президент Moody's Маттиас Хек (Matthias Heck).

Также агентство оценивает, что долгосрочный рейтинг эмитента "Baa3" поддерживается дальнейшим улучшением показателей кредитоспособности компании после слияния FCA и PSA, степенью его географического разнообразия, включая широкое и сбалансированное присутствие на двух основных рынках Северной Америки и Европы, и увеличением маржи.

Агентство добавляет, что повышение рейтинга до " Baa2" вероятно, если компания сможет поддерживать маржу операционной прибыли от 4 до 9% и поддерживать леверидж на уровне ниже 2,5x, несмотря на краткосрочные проблемы, связанные с ростом цен на сырьевые товары и рисками для потребителей.

Рейтинг может быть понижен, если скорректированная маржа EBITA (после реструктуризации) останется ниже 4%, или скорректированное соотношение долга к EBITDA останется выше 3,5x, а также, если свободный денежный поток останется отрицательным или ослабнет профиль ликвидности. Кроме того, продолжительное снижение доли Stellantis на рынке окажет давление на рейтинг.

Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в прошлом году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.