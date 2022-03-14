МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". Легковые машины в России за неделю подорожали более чем на 15%

"Старайтесь заправляться только на проверенных АЗС. Из-за некачественного топлива автомобиль может потерять в динамике, не запуститься в мороз, также некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Кроме того, обязательно сверяйтесь с типом топлива. У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива (в основном это указано на лючке бензобака). Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95 бензине, 92 — плохая идея", — говорят специалисты.

Мыть автомобиль каждые два дня не стоит, однако раз в полтора месяца точно следует пройтись с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове, указывают в компании. "Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто", — советуют эксперты.

В компании рекомендуют не экономить на масле — лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, поскольку стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла. При этом замену масла нужно проводить чаще регламента — в России это каждые 7-10 тысяч километров пробега. Если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, если же в городе с пробками — раз в 5-7 тысяч километров пробега.

Наконец, стоит своевременно проводить технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок, а выполнять диагностику ходовой части следует хотя бы раз в 6 месяцев — это поможет предотвратить серьезную поломку.