ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — ПРАЙМ. Спрос и цены на автомобили в России росли с конца февраля, однако тенденция начала замедляться, ситуация на отечественном рынке авто стабилизировалась – это связано в том числе с уменьшением колебания курсов валют, сказала РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Автоэксперты ответили, как продлить жизнь автомобилю

"С 26 февраля по 2 марта 2022 года ежедневно рос интерес россиян к покупке машин: за неделю спрос увеличится на 35%. При этом каждый второй продавец переписал ценники — машины в России резко подорожали на 15%. С 3 марта эта тенденция начала замедляться: происходит стабилизация спроса и цен на рынке авто", — сообщила Погребец. По ее словам, средняя стоимость автомобилей с пробегом с 3 марта держится возле отметки 1,1 миллиона рублей, а новые машины в среднем стоят около 2,7 миллиона рублей.

При этом автомобили возрастом до семи лет и ценой до миллиона рублей продаются быстро, отметила она. "Скорость продажи таких машин увеличилась в два раза относительно аналогичного периода прошлого месяца. На рынке остаются дорогие или старые авто, что дает небольшой рост средней цены при сокращении предложения", — сказала Погребец.

По словам собеседника агентства, за прошедшие выходные в регионах России стоимость машин в среднем увеличилась на 2%. Значительно сократилось предложение и выросли цены на праворульные автомобили возрастом до семи лет, их стоимость достигла 1,6 миллиона рублей. В сегменте машин с левым рулем наибольшим спросом пользуются модели до миллиона рублей, наблюдается сокращение выбора.

"Небольшое выравнивание роста спроса произошло из-за уменьшения ежедневных колебаний курсов валют", — отмечает аналитик портала "Дром" Игорь Олейников. "У каждого кризиса есть несколько фаз… Сначала… народ просто бежит спасать свои активы. Затем идет период псевдостабилизации: никто все не знает, что будет дальше, но средств и сил на реакцию уже нет. Возможно, рынок авто сейчас находится на этом этапе или подходит к нему. Дальше начинается длительный период — хвост кризиса — когда становится понятно, чем кризис закончится и как разрешится", — говорит он.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.