МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 14 марта возобновляет полеты в Киргизию, сообщает перевозчик. Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты на юг России

"Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск.

"Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Бишкек и Ош (Киргизия). Рейсы в Бишкек и Ош будут выполняться ежедневно, начиная с 14 марта", — говорится в сообщении.

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.