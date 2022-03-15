ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. Французская компания-производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в РФ и производственную деятельность в стране. Вторая волна. Сразу 14 брендов подняли цены на автомобили в России

"Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также свои экспорты в Россию", — говорится в заявлении компании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.