МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" переносит корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов, сообщает компания. "АвтоВАЗ" возобновил производства Lada Granta и Lada Niva Legend

"АвтоВАЗ" в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников объявляет о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года", — говорится в сообщении автопроизводителя.

В "АвтоВАЗе" отметили, что это решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

При этом исключение будет сделано для подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске; подразделений инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству; некоторых подразделений логистики; а также части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% — до 350,7 тысячи машин.