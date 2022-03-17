МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россиянам в ближайшем будущем не стоит опасаться повышения стоимости полисов ОСАГО сразу по нескольким причинам, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Евгений Уфимцев. Банк России сможет менять тарифы по ОСАГО и ОСОПО чаще раза в год

Напомним, что 8 марта президент России Владимир Путин подписал ряд мер по поддержке экономики, которые включают в себя разрешение ЦБ РФ пересматривать тарифы ОСАГО чаще раза в год.

Регулятор теперь располагает данной возможностью, однако для пересмотра тарифов требуются серьезные основания.

"Например резкий рост убыточности из-за несоответствия размеров страховых премий реальным выплатам при ДТП и стоимости восстановительного ремонта. Повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит", — отметил собеседник агентства.

В нынешних условиях гражданам нужны поддержка и защита их интересов, поэтому, считает собеседник, увеличения стоимости полисов не произойдет. Сейчас, как и последние три года, страховая премия находится на уровне 5600 рублей в среднем по России, и в отрасли надеются на сохранение этого показателя.

"Стоит отметить, что последнее расширение границ тарифного коридора ОСАГО вверх и вниз не оказало значительного влияния на среднюю стоимость полисов по стране, более того, для безаварийных опытных водителей ОСАГО подешевело. Поэтому опасаться значительного роста страховой премии в связи с принятыми поправками не стоит. Как уже сказано, для расширения тарифного коридора и увеличения размеров средней премии нужны серьезные предпосылки", — пояснил Уфимцев. В ГИБДД рассказали о штрафах по камерам за езду без ОСАГО

Что касается сегмента каско, то здесь ситуация обстоит несколько иным образом. "Это добровольный видом страхования, стоимости которого рассчитывается в зависимости от множества индивидуальных факторов и потребностей страхователя, а потому и методика расчета его стоимости сложнее, чем в ОСАГО. В любом случае, сиюминутные изменения на рынке запчастей и автомобильной промышленности не могут оказывать существенного влияния на размер страховой премии, как в ОСАГО, так и в каско", — подытожил эксперт.