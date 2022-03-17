Эксперт Уфимцев: оснований для подорожания ОСАГО нет, каско тоже не зависит от сиюминутных изменений
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россиянам в ближайшем будущем не стоит опасаться повышения стоимости полисов ОСАГО сразу по нескольким причинам, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Евгений Уфимцев.
Напомним, что 8 марта президент России Владимир Путин подписал ряд мер по поддержке экономики, которые включают в себя разрешение ЦБ РФ пересматривать тарифы ОСАГО чаще раза в год.
Регулятор теперь располагает данной возможностью, однако для пересмотра тарифов требуются серьезные основания.
"Например резкий рост убыточности из-за несоответствия размеров страховых премий реальным выплатам при ДТП и стоимости восстановительного ремонта. Повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит", — отметил собеседник агентства.
В нынешних условиях гражданам нужны поддержка и защита их интересов, поэтому, считает собеседник, увеличения стоимости полисов не произойдет. Сейчас, как и последние три года, страховая премия находится на уровне 5600 рублей в среднем по России, и в отрасли надеются на сохранение этого показателя.
"Стоит отметить, что последнее расширение границ тарифного коридора ОСАГО вверх и вниз не оказало значительного влияния на среднюю стоимость полисов по стране, более того, для безаварийных опытных водителей ОСАГО подешевело. Поэтому опасаться значительного роста страховой премии в связи с принятыми поправками не стоит. Как уже сказано, для расширения тарифного коридора и увеличения размеров средней премии нужны серьезные предпосылки", — пояснил Уфимцев.
Что касается сегмента каско, то здесь ситуация обстоит несколько иным образом. "Это добровольный видом страхования, стоимости которого рассчитывается в зависимости от множества индивидуальных факторов и потребностей страхователя, а потому и методика расчета его стоимости сложнее, чем в ОСАГО. В любом случае, сиюминутные изменения на рынке запчастей и автомобильной промышленности не могут оказывать существенного влияния на размер страховой премии, как в ОСАГО, так и в каско", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/business/20220317/836392979.html