МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла", следует из материалов компании. Тимченко покинет совет директоров "Новатэка"

Совет директоров покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс. Их имён больше нет в обновлённом разделе "Совет директоров" на сайте "Лукойла".

Сейчас в совет директоров компании входят глава "Лукойла" Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер "Лукойла" Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор Холдинга" Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф Борис Порфирьев.

Ранее в список кандидатов в новый совет директоров не вошёл только Шюссель. Замены ему в списке кандидатов не было.