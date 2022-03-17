МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало ряд мер для поддержки российского бизнеса. Так, предпринимателям будут доступны кредиты под плавающую ставку, а также реструктуризация займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе онлайн-заседания кабмина. Правительство расширит поддержку безработных граждан

По его словам, в повестке правительства находятся важные вопросы, касающиеся кредитования, в частности, тех, кто взял заем под плавающую ставку. Глава правительства отметил, что многие сделали это еще в условиях умеренной инфляции и сейчас попали в затруднительное положение. Он отметил, что дефицит ликвидности одновременно с ростом расходов по обслуживанию долга создают риски не только для заемщиков, но и для экономики в целом.

Для поддержки заемщиков правительство внесет ряд изменений в действующее законодательство.

Отмечается, что меры будут доступны, МСП, крупному бизнесу и гражданам (за исключением кредитов по ипотеке). Для каждой категории заемщиков будет предусмотрен свой порядок реструктуризации и обслуживания долга.

Кроме того, власти выделят 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малых и средних предприятий. Правительство рассчитывает, что благодаря этому МСП смогут привлечь 500 миллиардов рублей льготных кредитов. Уточняется, что субсидии будут выделяться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".