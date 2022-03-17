МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" в условиях ограничений ищет способы сохранить объемы производства и отношения с подрядчиками как в России, так и за рубежом, заявил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

По его словам, "Лукойл" видит возможности не снижать производственные показатели, в том числе добычу. Объемы бурения сейчас выросли на 5% по сравнению с показателями 2021 года, добавил Алекперов.