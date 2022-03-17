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"Лукойл" оценивает возможности производства в условиях санкций
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"Лукойл" в условиях ограничений ищет способы сохранить объемы производства и отношения с подрядчиками как в России, так и за рубежом, заявил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов... ПРАЙМ, 17.03.2022
бизнес, новости, лукойл, бизнес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" в условиях ограничений ищет способы сохранить объемы производства и отношения с подрядчиками как в России, так и за рубежом, заявил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.
По его словам, "Лукойл" видит возможности не снижать производственные показатели, в том числе добычу. Объемы бурения сейчас выросли на 5% по сравнению с показателями 2021 года, добавил Алекперов.