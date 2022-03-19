БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине, идет проверка о возможном использовании данных деталей для военных нужд, сообщило агентство dpa. Эксперт рассказал, когда западные компании начнут возвращаться в Россию

Компания, в частности, прекратила поставки деталей для грузовиков в Россию и российским клиентам, проверка касается якобы имевшем место использовании данных деталей "в негражданских целях", пишет агентство. В начале недели в Bosch отвергли обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что компания поставляла комплектующие для российских машин пехоты.

Упомянутые комплектующие не поставлялись Bosch, даже если они были частью собственного производства Bosch, сообщили в компании.

"Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции", — приводит dpa цитату из заявления компании.

Помимо деталей для автомобильной промышленности, Bosch также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику. Согласно годовому отчету за 2020 год, компания имеет несколько офисов в России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.