МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе кабмина сообщили о направлении еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Правительство выделило средства на поддержку рынка труда в регионах

Отмечается, что решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам – по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, а также по ставке 13,5% – для средних предприятий. Добавляется, что, учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы.

В пресс-службе напомнили, что программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса является частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней участвуют компании из разных отраслей экономики, также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые.

По словам Михаила Мишустина, сказанным им на заседании правительства 17 марта, в целом в текущем году субъекты МСП смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам.