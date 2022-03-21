МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. С апреля на российском рынке ожидается очередной поэтапный рост стоимости новых автомобилей, а также их дефицит из-за приостановки деятельности зарубежных брендов. Это может стать причиной того, что российский авторынок к концу года сократится до 1 млн проданных автомобилей. Падение платежеспособного спроса станет своего рода ограничителем для роста цен — максимальное подорожание возможно на 30-50% в зависимости от модели. Если цены вырастут больше, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

При этом расходы дилеров могут вырасти существенно. В ближайшие месяцы будет завершена поставка новых авто и комплектующих ряда автопроизводителей.

"Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика", — отмечает он.

Соответственно, сокращение ассортимента, дефицит автомобилей из-за недостатка полупроводников и снижение потребительского спроса по причине роста цен на новые машины приведет, по мнению эксперта, "к отрицательной динамике продаж по итогам 2022 года".

Кроме того, введение санкций в отношении России стало причиной перебоев в логистических цепочках, что, скорее всего, "негативно отразится на стоимости новых авто", предполагает Мигаль.

Автоэксперт также отмечает еще один тренд российского авторынка в текущем году — смещение фокуса потребительского спроса в сторону китайских авто. Несмотря на то, что в автосалонах еще остались представители немецких, японских и американских автоконцернов, россияне отдают предпочтение автомобилям из КНР благодаря доступной стоимости моделей, большому выбору марок и комплектаций.