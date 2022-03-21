МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. С апреля на российском рынке ожидается очередной поэтапный рост стоимости новых автомобилей, а также их дефицит из-за приостановки деятельности зарубежных брендов. Это может стать причиной того, что российский авторынок к концу года сократится до 1 млн проданных автомобилей. Падение платежеспособного спроса станет своего рода ограничителем для роста цен — максимальное подорожание возможно на 30-50% в зависимости от модели. Если цены вырастут больше, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. 

Great Wall Haval на автосалоне

Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

При этом расходы дилеров могут вырасти существенно. В ближайшие месяцы будет завершена поставка новых авто и комплектующих ряда автопроизводителей.

"Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика", — отмечает он.

Соответственно, сокращение ассортимента, дефицит автомобилей из-за недостатка полупроводников и снижение потребительского спроса по причине роста цен на новые машины приведет, по мнению эксперта, "к отрицательной динамике продаж по итогам 2022 года".

Кроме того, введение санкций в отношении России стало причиной перебоев в логистических цепочках, что, скорее всего, "негативно отразится на стоимости новых авто", предполагает Мигаль.

Автоэксперт также отмечает еще один тренд российского авторынка в текущем году — смещение фокуса потребительского спроса в сторону китайских авто. Несмотря на то, что в автосалонах еще остались представители немецких, японских и американских автоконцернов, россияне отдают предпочтение автомобилям из КНР благодаря доступной стоимости моделей, большому выбору марок и комплектаций.