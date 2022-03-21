МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Покупка россиянами отечественных автомобилей вместо дефицитных иностранных не решит проблему отсутствия запчастей из-за большой глобализации экономики, сказал журналистам замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов. Автоэксперт назвал предел роста цен на машины

"Я бы не стал делать прогнозы. Просто хочу напомнить, что чисто российских машин, по-моему, сейчас нет вообще. Если мы говорим про Lada – это концерн Renault–Nissan, и абсолютные аналоги наших автомобилей Lada ездят по Европе под брендом Dacia. Даже "УАЗ Патриот", казалось бы, УАЗ – отечественная машина, а коробка передач там импортная, не говоря уже про электронику. На "Камазах" устанавливаются кабины Mercedes", — отметил он.

"Глобализация сейчас в экономике большая, и, наверное, неправильно думать, что если переориентироваться на российские автомобили, то все проблемы с запчастями будут автоматически решены – это не так. Может, проблем будет меньше, больше локализация в России производства запчастей по тем или иным маркам-моделям, но глобально все равно будет", — добавил эксперт.

По его оценке, ситуация на авторынке новая, однако негативные последствия, кроме роста стоимости запчастей, еще не наступили, так как производители или продавцы имеют на своих складах определенный запас импортных запчастей: месячный-двухмесячный. В целом эксперты на рынке ожидают дефицита запчастей.

"Что делать автовладельцам? Я бы сказал: страховать автокаско, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что уровень жизни населения снизится, вырастет безработица, с другой стороны, надо подумать о защищенности своих автомобилей. Думаю, что страховщики будут более активно продвигать усеченные продукты автокаско, например, полисы с большой франшизой", — отметил Порватов.

Как следует из презентации журналистам исследования 18 марок автомобилей по угонозащищенности, проведенного ВСС и Центром исследования автомобильных и транспортных систем, наиболее защищенными от несанкционированного запуска двигателя и движения в 2021 году были Lexus – RX и ES, Audi A6, Audi Q5, BMW 3 series, Mercedes С-серия, Skoda Oktavia; среди аутсайдеров — Lada Granta и Lada Vesta, Renault Logan и Renault Sandero.