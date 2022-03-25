МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Попасть в Европу после отмены поездов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки напрямую можно будет только автотранспортом (при этом продолжают действовать ковидные ограничения и нужны обоснования для пересечения границы), либо через третьи страны. Кроме того, летают самолеты в Сербию.

Финский железнодорожный перевозчик VR Group приостановит движение поезда между Хельсинки и Петербургом — Allegro — с понедельника, 28 марта, сообщила компания в пресс-релизе. Сейчас это единственный прямой маршрут из России в Финляндию.

САМОЛЕТЫ НЕ ЛЕТЯТ, ТОЛЬКО В СЕРБИЮ

Судя по открытым данным, на сегодняшний день прямым рейсом из России можно долететь до Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки. Из этих пунктов рейсами зарубежных компаний можно добраться до других стран.

ПОЕЗДА НЕ ЕДУТ, ТОЛЬКО АВТОМОБИЛЬ

По словам транспортного эксперта, управляющего партнера "Инфра Проекты" Алексея Безбородова, автомобильные и пешеходные погранпереходы работают. Финские железные дороги отменяют Allegro

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ), пассажирское сообщение усложнилось, но это было ожидаемо. "Сейчас остается только сообщение автомобильным транспортом, авиасообщение отсутствует. Бизнес найдет способ для общения, а вот для туристов жизнь усложнится", — отмечают в ИПЕМ.

Там уточняют, что серьезно пострадают и сами финны, поскольку на фоне слабого рубля с их стороны в Россию приезжало немало туристов, значительная часть финской туристической инфраструктуры также была заточена под россиян.

"В доковидный 2019 год туристы из России были самой многочисленной группой в отелях Финляндии. После начала пандемии доля россиян уменьшилась, но все равно была заметной для туриндустрии Финляндии. Для самых настойчивых все равно остаются сложные варианты, например, автобусом до Эстонии, а там на паром до Хельсинки", — напомнили в ИПЕМ.

"Если вернуться к Allegro, то в проект вложено немало сил и средств с обеих сторон, более того, раньше рассматривалось расширение железнодорожного сообщения. Поэтому, когда страсти на фоне русофобской истерии улягутся, поезда, скорее всего, тихо и без лишнего пафоса снова запустят", — заключили в пресс-службе института.

АВТОМОБИЛИ ЕДУТ, НО ВЕЗУТ НЕ ВСЕХ

При этом с попыткой добраться в Европу по дороге есть другие сложности. Европа по-прежнему не сняла ковидные ограничения для российских туристов на въезд автотранспортом. Чтобы пересечь сухопутную границу, нужны обоснования, например, посещение родственников или наличие временного вида на жительство (у каждой страны свои требования). РЖД и VR Group Ltd подписали договор о создании АО для реализации проекта скоростного сообщения Петербург–Хельсинки

При этом с 18 марта россияне могут беспрепятственно въезжать в Белоруссию на автомобиле или автобусе. Также на этой неделе в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что с 30 марта официально отменяются ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Через эти страны также можно добраться до других пунктов.