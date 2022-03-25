МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Прежде всего, необходимо понимать, что ни один импортный производитель автомобилей не утверждает о полном уходе с российского рынка. Все письма, поступающие в адрес дилеров, содержат информацию о приостановке поставок машин и комплектующих из-за их дефицита и перебоев с логистикой, подчеркнул в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

"Санкции и геополитику никто не указывает в качестве причин происходящего, так как автобренды не готовы терять один из крупнейших рынков сбыта, который приносит им более 10 млрд евро ежегодно" — пояснил автоэксперт.

Во-вторых, по его словам, за автоконцернами остаются гарантийные обязательства, которые распространяются на все новые автомобили на период с 3 до 5 лет в зависимости от бренда.

"Автомобили Renault — не исключение. Таким образом в ближайшее время будут поставлять как минимум запчасти и расходные материалы в сервисные центры, так как по закону приостановка деятельности автопроизводителя не является основанием для прекращения гарантийного обслуживания, однако их стоимость и сроки доставки предугадать действительно сложно", — убежден Мигаль.

Помимо этого, правительство России, по его словам, рассматривает возможность использования схемы параллельного импорта, при которой оригинальные запчасти для авто будут поступать российским дилерам при посредничестве третьих стран.

"Это позволит контролировать цены и сроки их поставки. Также на сегодняшний день существует возможность приобретения аналогов оригинальных комплектующих, не уступающих им по качеству, в других странах. Например, в Китае", — считает эксперт

Это такие же, по его мнению, запчасти, которые производятся на этих же заводах и отличающиеся только тем, что на них нет нужной маркировки, конечно стоит разбираться и есть некачественный запчасти, которые «косят» под оригинал, но это уже другая ситуация.