МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Финский железнодорожный перевозчик VR Group приостановит движение поезда между Хельсинки и Петербургом — Allegro — с понедельника, 28 марта, сообщает компания в пресс-релизе.

"До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну. Теперь, согласно контролю госсобственности, продолжать эксплуатацию Allegro больше нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы временно приостановим движение", — приводится в сообщении цитата представителя VR Топи Симолы.

Уточняется, что в воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург курсирует только утренний рейс, а дневной поезд AE786 отменен. Также в воскресенье оба регулярных рейса будут выполняться из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Клиенты VR могут бесплатно аннулировать билеты Allegro, купленные на отмененные поезда, уточняет компания.

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