МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает в два раза увеличить максимальный срок ремонта машин по ОСАГО — с 30 до 60 рабочих дней, а также разрешить в ряде случаев использовать для ремонта б/у запчасти, следует из предложений к Банку России, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Страховщики предлагают "увеличить максимальный срок ремонта транспортного средства с 30 до 60 рабочих дней… данное предложение возможно рассмотреть как временную меру на период стабилизации рынка запасных частей", отмечается в приложении к письму.

"В условиях санкционных ограничений и запретов уже наблюдаются сложности с поставкой запасных частей (запасы отсутствуют, станции не имеют возможности их заказать), в связи с чем осуществить ремонт в сроки, предусмотренные законом об ОСАГО, не представляется возможным", — поясняют страховщики.

Также предлагается дать право страховщикам на одностороннюю замену натуральной формы возмещения на денежную по договорам ОСАГО в случаях, когда ремонт невозможен из-за отсутствия запчастей (или иных препятствий, возникших после 24 февраля 2022 года).

Кроме того, ВСС предлагает предоставить страховщику право в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей. Ремонт с использованием б/у деталей представляется актуальным и эффективным, в частности, для субъектов РФ, где широко используются транспортные средства, официально не представленные на территории России, запчасти для которых не поставляются, поясняют инициативу в ВСС.

Для этого страховщики предлагают сделать исключения из действующего перечня запчастей, которые не могут быть заменены на б/у.