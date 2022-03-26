МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В случае ухода кого-то из брендов с российского рынка послепродажная поддержка будет осуществляться, а вот редких запчастей для автомобилей уже приходится ждать долго, пояснил агентству "Прайм" директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов.

У разных автопроизводителей, по его словам, различные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Например, у Volvo это 20 тысяч килметров пробега или 1 раз в год, у BMW автомобили сами рассчитывают межсервисный интервал в зависимости от условий эксплуатации.

"Если существует прямая связь между нарушением интервала обслуживания и поломкой, то случай может быть признан негарантийным", — напомнил Тимашов.

В текущий момент все автомобильные бренды, с которыми сотрудничает ГК АВТОDOM, по его словам, поддерживают гарантийные обязательства в полном объёме.

"Собственный запас запасных частей и доступность запчастей на центральных складах автопроизводителей позволяют обслуживать автомобили в соответствии с регламентом", — заверил Тимашов.

На данный момент большинство импортеров производят отгрузку запчастей с центрального склада. Возможно, по его словам, что у кого-то из дилеров закончились какие-то конкретные позиции, но учитывая объём рынка (другой дилер, альтернативная СТО, агрегаторы по продаже запчастей) расходники для проведения технического обслуживания и ремонта доступны.

"Большинство поставщиков скорректировали прайсы, увеличив цены на 20 — 30%. Стоимость обслуживания увеличилась на аналогичную величину", — заметил эксперт.

Он подчеркнул, что ремонты, требующие редких запасных частей, отсутствующих на складе дилера и импортёра, не выполняются временно, потому что в большинстве случае с расходными запчастями перебоев нет.