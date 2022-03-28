МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обнуление НДС для гостиниц позволит решить проблему острого дефицита современных качественных отелей в стране. Кроме того, по ее мнению, данная мера позволит поддержать на рынке комфортное соотношения цены и качества в гостиничной сфере.

Президент России подписал 26 марта закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики РФ. Поправки предусматривают предложенное Ростуризмом установление нулевой ставки НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.

Догузова отметила, что это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. Она также отметила его своевременность с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России, мера поможет предприятиям выйти на операционную безубыточность за предстоящий пятилетний период.

По мнению главы Ростуризма, нововведение позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей, а также будет способствовать поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества в гостиничной сфере.

В ведомстве также отметили, что до этого времени в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%.