МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России открыло приём заявок на субсидии для трудоустройства молодёжи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Мишустин рассказал о расширении мер поддержки малого и среднего бизнеса

"Для российских работодателей открыт прием заявок на получение субсидии за трудоустройство молодежи. Подать заявление можно дистанционно — через портал "Работа России", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что главным условием для получения субсидии является трудоустройство молодых людей до 30 лет, испытывающих сложности при трудоустройстве. Это молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

На субсидию от государства смогут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, отметили в Минтруде.

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, напомнили в министерстве.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России не планируется массовых сокращений.

"Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", — заявил министр на заседании комитета Госдумы.