МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Водителям, которые в холодное время года не используют свою машину, перед первой поездкой следует внимательно осмотреть подкапотное пространство автомобиля, поскольку зимой в нем могли причинить вред крысы, рассказал в эфире радио Sputnik президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

"Бывает, что в автомобиле, который долго стоял зимой, повеселились крысы. Это сразу видно, потому что электропроводка в таких случаях в автомобиле бывает погрызена. Обычно это происходит, если машина долго стоит во дворе дома, в котором есть помойка или мусорные контейнеры. Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода", – отметил он.

По его словам, осмотрев автомобиль "непрофессиональным взглядом" и не выявив при этом проблем, стоит показать его специалисту кузовного цеха.

"Если машина стояла зимой на улице, то я предложил бы съездить к мастеру кузовного ремонта. Он посмотрит очаги коррозии на корпусе автомобиля. Профессионал сможет сказать, что появилось новое за зиму, а что было уже давно. Устранять очаги коррозии металла надо, как кариес на зубах, то есть как можно быстрее. Если этого не сделать, то потом это чревато гораздо большими потерями", – пояснил Шапарин.

Если с кузовом машины за зиму ничего плохого не произошло, то нужно поменять моторное масло на свежее, после чего наслаждаться поездками по весенним дорогам, заключил эксперт.