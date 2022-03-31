МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российским производителям продовольствия, в том числе молочной продукции, детского питания и напитков, не удастся быстро заменить иностранную упаковку, и на первых порах ее нехватка может даже привести к временному сокращению ассортимента на полках магазинов, заявила РИА Новости старший директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. Производители нашли альтернативных поставщиков для упаковки напитков

Эксперт напомнила, что в начале марта норвежский производитель асептической тары Elopak (бренд Pure-Pak) заявил о немедленной приостановке деятельности в РФ. Позднее владелец крупнейшего производителя упаковки (завод Tetra Pak в подмосковной Лобне) заявил о снижении производства в России, кроме выпуска тары для жизненно важных молока и детского питания.

"Полагаю, что быстро заменить упаковку производителям не удастся. Безусловно, и необходимость технологических изменений или поиск новых поставщиков, и снижение предложения, даже если оно будет краткосрочным, повлечёт рост цен на продукцию для конечного потребителя. Нехватка упаковки может привести к временному сокращению предложения продукции на полках", — сказала она.

Она пояснила, что упаковка Tetra Pak состоит из картона, полиэтилена и фольги, а расфасовка продукции осуществляется по специальной технологии в стерильных условиях, что позволяет продуктам храниться долго, поэтому процесс замены будет непростым для отрасли.

"На современных заводах линии по розливу высокоавтоматизированные и заменить один тип упаковки на другой крайне непросто, а иногда просто невозможно. У нашей страны уже был многолетний опыт многоразового использования стеклянной тары, но, чтобы наладить переход, потребуется время. Однако данные сложности подтолкнут производителей перейти на более экологичную упаковку, такие как перерабатываемый пластик, металл и стекло", — полагает эксперт.

Ранее в среду глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что российские власти вместе с бизнесом ищут новых поставщиков упаковки. "Относительно молочной продукции и детского питания отмечу следующее: для сохранения стабильности в этом сегменте совместно с бизнесом и Минпромторгом ищем возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. Непросто эта работа идет, но, тем не менее, мы продвигаемся", — сказал он на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В тот же день президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков заявил, что производители в РФ нашли ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, и с ними уже ведутся переговоры. В марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.