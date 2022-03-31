МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ритейлер "Вкусвилл" впервые за пять лет закончил год с убытками на фоне открытия дарксторов (складское помещение для формирования интернет-заказов) и запуска новых проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Бизнес придумал способ снизить цены на чай и фрукты

"Цифра 2,38 миллиарда (рублей чистого убытка — ред.) близка к реальным показателям, но в настоящий момент мы ещё финализируем отчетность за 2021 год", — говорится в сообщении.

Ритейлер уточнил, что в приоритете была не прибыль, а рост: открытие дарксторов, развитие онлайн-канала для удобства покупателей, расширение магазинов и запуск новых проектов, чтобы представить больше нового ассортимента.

Во "Вкусвилл" также подчеркнули, что за прошлый год компания выросла почти до 30 тысяч сотрудников, 103 дарксторов и 1 337 магазинов в 56 городах.

В октябре прошлого года сеть магазинов в рамках подготовки к выходу на североамериканскую биржу Nasdaq опубликовала отчетность по МСФО за 2018-2020 годы. Так выручка ритейлера в 2020 году составила 114,298 миллиарда рублей, увеличившись на 38,2% по сравнению с показателем предыдущего года, а валовая прибыль выросла на 30% относительно 2019 года — до 34,042 миллиарда рублей, чистая прибыль сократилась на 65,2%, до 951,731 миллиона рублей.