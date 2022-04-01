МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российским госслужащим необходимо запретить ездить на иномарках и машинах премиум-сегмента, они должны пересесть на отечественные автомобили, заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

По его мнению, такая мера поддержит российский автопром и позволит чиновникам стать ближе к гражданам.

"Чиновникам нужно запретить не только ездить на иномарках, но еще и на автомобилях премиального сегмента — свыше определенной стоимости. Есть смысл законодательно зафиксировать, что в закупках могут участвовать только автомобили российского производства не выше назначенной суммы. Вопрос этой стоимости должны определить эксперты", — отметил депутат.

По словам Щапова, такая политика позволит чиновникам стать ближе к народу, понять его нужды. "А люди увидят, что представители власти не превращаются в "хозяев жизни". Заодно такое решение будет стимулировать российское производство, чтобы оно было рентабельным, создаст необходимый объем спроса", — подчеркнул парламентарий.