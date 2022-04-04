МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor и Kia на уровне "ВВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Агентство S&P подтвердило рейтинг Турции

"Подтверждение рейтинга и стабильный прогноз отражают солидный бизнес-профиль компаний, в том числе крупный масштаб, географическую диверсификацию и сильные позиции на нескольких основных рынках", — поясняет Fitch.

Рейтинги выигрывают от надежных финансовых профилей и больших запасов ликвидности компаний, что дает им финансовую гибкость в сложной операционной среде, отмечают аналитики агентства.

Fitch ожидает, что компании продолжат демонстрировать высокие операционные показатели и прибыльность в 2022 году, а также расширят производство электромобилей.

Агентство прогнозирует, что розничные продажи компаний в 2022-2024 годах будут расти на 2-3% в год, а совокупная промышленная выручка увеличится на 7% в 2022 году и на 3% — в 2023 и 2024 годах.