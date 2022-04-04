МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Спрос на семена растений и товары для сада в марте вырос в 2,2 и 6,3 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, сообщает X5 Group. Экономист объяснил, почему товары из старых партий продают по новым ценам

"Клиенты онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток купили более 58,7 тысяч упаковок семян и 27 тысяч литров грунта в марте 2022 года. А в целом спрос на семена растений и товары для ухода за садом с 1 по 31 число увеличились в 2,2 и в 6,3 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", — говорится в сообщении о результатах марта.

Ритейлер отмечает, что помимо традиционных корнеплодов популярностью у покупателей пользовались семена базилика, руколы, листового сельдерея и лаванды, которые можно выращивать в домашних условиях. При этом из цветов больше предпочитали семена колокольчика (рост спроса в три раза), незабудки (в 2,7 раза) и эшшольции (в 2,3 раза).

"Среди корнеплодов чаще всего заказывали семена огурцов сортов "Засолочный" (рост в 6,8), "Кустовой" (рост в 5,4 раза), "Малыш" (в 2,6 раза) и "Парижский корнишон" (рост в 2,4 раза). Для выращивания моркови пользователи предпочитали семена сорта "Королева осени" (рост в 6,6 раза), а редиса — семена сорта "Французский завтрак" (рост в 4,3 раза) и "Жара" (рост в 1,8 раза). Особой популярностью также пользовались кабачки сорта "Белоплодные" — спрос на них вырос в 3,2 раза", — добавляется в сообщении.

Кроме того, пользователи стали чаще покупать семена зелени. Так, спрос на листовой сельдерей увеличился в 5,6 раза, на укроп — в пять раз, на петрушку — в 4,8 раза, а на базилик — в 3,8 раза. По словам ритейлера, самой популярной категорией товаров стал грунт, при этом на почву для выращивания растений в комнатных условиях спрос в среднем подскочил в 80 раз.

"Каждую весну мы наблюдаем рост спроса на семена растений и цветов, а также на инвентарь для сада, что обусловлено началом посевного сезона… Несмотря на то, что свежие травы и зелень всегда можно заказать онлайн, мы ожидаем, что тренд на потребление своей продукции и домашнее питание в целом, начавшийся в пандемию (ковида — ред.), в текущих условиях будет только набирать обороты", — заключила коммерческий директор онлайн-гипермаркета Vprok.ru "Перекресток" Елена Матвеева.