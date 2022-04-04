МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Часть продукции, выпускаемой под торговыми марками зарубежных брендов, которые ушли с отечественного рынка, производится в России, что позволит товарам и дальше поступать на полки магазинов, однако ассортимент может измениться, сообщает Роскачество. Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены в Россию

После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).

"Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. При этом немалая часть продуктов, выпускаемых под торговыми марками, которые принадлежат международным гигантам, изготавливается в России. Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, привычный потребителю ассортимент продукции может измениться. Как сообщили Роскачеству в Unilever, ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов компании предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Несмотря на возможные изменения в ассортименте, качество продукции останется прежним. Предприятия компании, расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, продолжат снабжать потребителей в России средствами личной гигиены и товарами для дома, подчеркнули в Unilever.

Производитель средств женской гигиены Bella также сообщил Роскачеству, что критичных проблем с поставками сырья нет, но компании все же приходится подстраиваться под новые реалии. "Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруссии", — сообщила Bella.

"Невская косметика" в свою очередь подчеркнула, что предприятие, несмотря на все сложности, продолжает работу и уже сейчас проводит поиски альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.

Кроме того, Роскачество напомнило о российских товарах, которые не исчезнут из продажи в ближайшее время, среди них "Натали", "ЭКОномочка део", Bella, Ola! и BIBI. "Среди товаров бытовой химии порошок торговой марки "Аист колор" в результате испытаний был признан высококачественным, так как соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В 2020 году товару присвоен российский знак качества", — добавляется в сообщении.