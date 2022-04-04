МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках акции снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%, сообщили РИА Новости в компании. "Аэрофлот" возобновит с 14 апреля рейсы Томск - Москва

"Аэрофлот" запускает масштабную акцию скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. С 4 по 12 апреля 2022 года пассажиры смогут приобрести билеты по существенной сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Средний размер скидки составит 30-35%", — говорится в сообщении.

Как уточняется, условия акции распространяются на собственные рейсы "Аэрофлота", а также на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (код SU в нумерации рейса). В акции участвуют наиболее популярные тарифы эконом-класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт").

Предложение будет действовать на прямых рейсах между МосквойЮ, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами РФ. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск. В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.

"Мы понимаем важность поддержки наших пассажиров в части доступности перелетов и возможности заранее планировать поездки и отдых. Именно поэтому мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона", — отметил временно исполняющий обязанности гендиректора "Аэрофлота" Сергей Александровский.