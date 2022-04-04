МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги восьми российских компаний. Это стало известно из пресс-релиза агентства.

"Отзыв (рейтингов – ред.) произведен по коммерческим причинам. Вследствие отсутствия информации, никакое рейтинговое действие не предшествовало отзыву", — говорится в сообщении Fitch.

Таким образом, агентство больше не будет предоставлять информацию о рейтингах компаний или аналитическую информацию по ним.

Отзыву подверглись рейтинги таких компаний как "Яндекс", X5 Group, "Еврохим", Nordgold, Petropavlovsk, Evraz, Globaltrans и "Новая перевозочная компания".