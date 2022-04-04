2022-04-04T22:06:36+03:00
2022-04-04T22:06:36+03:00
2022-04-04T22:06:36+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220404/836586783.html
Fitch отозвало рейтинг восьми российских компаний
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги восьми российских компаний. Это стало известно из пресс-релиза агентства. "Отзыв (рейтингов – ред.) произведен... ПРАЙМ, 04.04.2022
рынки, бизнес, новости, fitch, рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/images/83240/29/832402901.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83240/29/832402901.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83240/29/832402900.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83240/29/832402900.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83240/28/832402899.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83240/28/832402899.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги восьми российских компаний. Это стало известно из пресс-релиза агентства.
"Отзыв (рейтингов – ред.) произведен по коммерческим причинам. Вследствие отсутствия информации, никакое рейтинговое действие не предшествовало отзыву", — говорится в сообщении Fitch.
Таким образом, агентство больше не будет предоставлять информацию о рейтингах компаний или аналитическую информацию по ним.
Отзыву подверглись рейтинги таких компаний как "Яндекс", X5 Group, "Еврохим", Nordgold, Petropavlovsk, Evraz, Globaltrans и "Новая перевозочная компания".