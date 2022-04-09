МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Крупные российские туроператоры подготовили для путешественников новые чартерные направления для путешествий по России — в их числе туры на Северный Кавказ, Камчатку и Алтай – а также сообщили РИА Новости, как обстоят дела с турами в Крым и в города с закрытыми аэропортами. Туроператорам продлили отсрочку возврата денег туристам по ковидным турам

"Основная тенденция во внутреннем туризме — это запуск доступных чартерных программ в новые российские регионы и, прежде всего, на Северный Кавказ. Например, уже на майские праздники "Интурист" запускает собственную чартерную цепочку в Дагестан. Спрос на направлении высокий", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") при поддержке Ростуризма и региональных властей в этом летнем сезоне организует целый ряд чартерных программ. Туристические рейсы отправятся на Байкал, Сахалин, в Шерегеш, Карелию, Тюмень, Казань и Мурманск. Туроператор в этом году также отправит новые чартеры на Камчатку, Алтай, Северный Кавказ — причем не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга.

Этой весной и Anex Tour открыл продажи туров в Дагестан — на гарантированных блоках авиакомпании Red Wings из Москвы. Туры с перелетом представлены двух видов: экскурсионные и базовые пакеты с проживанием. Туроператор также открыл продажи туров в Казань. Полетная программа запланирована с 1 по 31 мая.

"Принимающая компания предоставила выгодные цены на многие средства размещения в Казани на майские праздники и большой выбор экскурсий. Вылеты на майские праздники запланированы — 1, 5 и 8 мая", — рассказали в Anex Tour.

ТУРИСТЫ ХОТЯТ НА МОРЕ

В "Интуристе" отметили резкий рост спроса на все доступные приморские направления. В Сочи и соседнюю Абхазию туристы предпочитают приобретать авиатуры. Доля таких путевок в структуре продаж "Интуриста" составляет более 75%. Россияне в 2022 году могут поехать в дюжину стран

"Отчасти этому способствовала акция с кешбэком, а также возможность перебронирования несостоявшихся из-за отмены рейсов туров на путевки по России. Отметим также высокий спрос на туры в Абхазию, продажи которой сейчас показывают плюс 39% к показателям прошлого года", — уточнили в туроператоре.

Увеличение продаж туров благодаря кешбэку наблюдают и в Anex Tour и в Fun&Sun. "За первую неделю программы (с 15 по 22 марта — ред.) количество заявок по внутренним направлениям увеличилось в три раза по сравнению с неделей продаж до старта. На первом месте — курорты Краснодарского края, за ними Абхазия, Кавминводы и Калининград", — отметили в Anex Tour.

Fun&Sun предлагает туры на курорты Краснодарского края и Абхазии с перелетом в Сочи на чартерных рейсах из 12 городов и на регулярных рейсах из 30 городов России. Туристы, которые планируют добраться до курорта самостоятельно на автомобиле или по железной дороге, могут забронировать, например, только отель.

РЕГИОНЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Туроператоры отметили, что из-за временной приостановки работы аэропортов южных регионов, в Анапу и Геленджик 99,5% бронирований занимает наземное обслуживание — только отель и железнодорожные билеты. Эксперт рассказал, как кэшбек отразился на спросе на речные круизы

В среду Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов продлен еще на неделю, до 13 апреля, в 11 аэропортах: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

"Туристы добираются до отелей или самостоятельно, или приобретают билеты на поезда. Если говорить о Крыме, то по итогам продаж в марте доля наземного обслуживания составила около 70%. При этом еще около 30% туристов приобретают туры на лето с авиабилетами, так как надеются, что аэропорт Симферополя все-таки будет запущен в ближайшее время", — рассказали в "Интуристе".

"Пока мы только получаем бронирование туров с перелетом в аэропорт Сочи, куда прилетают туристы как для отдыха на побережье Сочи и близлежащих курортов, так и для отдыха на курортах Абхазии, по этим направлениям организованы рейсы авиакомпании Azur air из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Самары", — добавили в Anex Tour.

"Так как часть аэропортов закрыта на неопределенный срок, и когда их откроют непонятно, многие курорты в России доступны на данный момент только проездом на поезде, а это время, которое люди уже не готовы тратить. Больше всего, вероятно, пострадает Крым, так как закрытие аэропорта Симферополя для многих туристов стало решающим фактором отказа в выборе данного направления для своего отдыха", — сказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.

Она также отметила рост цен на перевозку и проживание. "Путешествия по России становятся все дороже — это и удорожание проезда или перелета к месту отдыха, растет и стоимость проживания. Как обычно, бизнес старается урвать все, пока закрыты заграничные поездки для массового туризма", — считает Обоянская.