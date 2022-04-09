МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правительство России в пятницу одобрило проект льготного кредитования системообразующих организаций и их дочерних обществ, сообщается в субботу на сайте кабмина. Кабмин одобрил механизм, регулирующий проблему "потерянных" акционеров

Отмечается, что проект распоряжения предполагает выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований Минпромторгу России для реализации программы льготного кредитования системообразующих организаций, занятых в области промышленности и торговли, с целью пополнения ими оборотных средств.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

На заседании был одобрен законопроект о выделении Минэнерго средств на субсидии банкам по кредитам для системообразующих предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса.

"Одобрить выделение Минэнерго России в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 7000000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации топливно-энергетического комплекса, осуществляющим виды экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности "предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа", "производство нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Кабмин также одобрил проект распоряжения, направленный на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.