МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров. Минпромторг фиксирует снижение спроса на продовольственные товары

"Сейчас уже созданы условия для серьезного роста — рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае "на полке" окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей", — передает пресс-служба министерства его слова о ситуации в парфюмерно-косметической отрасли в РФ.

Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто "окно возможностей" и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.

По данным министерства, в условиях санкций представители отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. "Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии. Профильные департаменты Министерства окажут всю необходимую поддержку в этих вопросах", — отметили в Минпромторге.

Также министерство ведет работу на вопросом узнаваемости российских брендов потребителем. "В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции", — уточнил Мантуров.