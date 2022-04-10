МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сигналом для российских автомобилистов, что пора менять зимнюю резину на летнюю, является потепление до пяти градусов, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов. Водителям напомнили о штрафе, про который все забывают

Он уточнил, что это касается шин без шипов.

"Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора", — отметил он, уточнив, что практически каждый градус повышения температуры выше плюс пяти градусов увеличивает износ примерно на десять процентов.

В случае использования шипованной резины "переобуваться" нужно раньше — она выполняет свою функцию только в случае, если на дорогах есть лед. На чистом асфальте тормозной путь на такой резине увеличивается, контакт шипов с асфальтом приводит к тому, что они вылетают, выскакивают из резины, ухудшая, в частности, последующие тормозные свойства. По словам эксперта, здесь зависит от региона, но, если говорить про Москву, шипованную резину надо менять раньше, чем резину без шипов. "На дорогах достаточно быстро становится чисто, и шипованную резину надо сразу же менять", – считает Зиманов.

Он также напомнил о правилах хранения шин.

"Шины не очень любят прямой солнечный свет, он на них пагубно влияет, поэтому, если положить их просто на балконе, это быстро выведет их из строя. Можно хранить в гараже, также сейчас станции технического обслуживания предлагают услуги по хранению шин. Если вы меняете шины вместе с дисками, желательно, чтобы шины хранились в горизонтальном положении, если шины без дисков, можно и в стоячем положении", – посоветовал Зиманов.