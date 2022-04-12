МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Китайские и корейские производители автомобилей по итогам года могут занять лидирующие позиции и укрепиться на российском лизинговом рынке на фоне приостановления поставок автотехники из Европы, полагают опрошенные РИА Новости лизинговые компании РФ. Крупнейший автомобильный рынок мира обвалился

Как считает директор департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" Ольга Кириллова, если поставки и производство иностранных легковых брендов не возобновятся, то их место в массовом сегменте могут занять китайские, корейские и российские авто. "В грузовом транспорте наблюдается активное замещение китайскими, белорусскими и корейскими грузовиками европейских брендов и ожидается переход на ЕВРО-2 российских производителей. Решение правительства по экологическим нормам будет определяющим для вектора рынка в 2022 году", — говорит она.

По словам начальника управления по развитию бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинг" Вячеслава Михайлова, в текущей ситуации формирование спроса на модел-микс все больше зависит не от пожеланий потребителя, маркетинговых акций, программ стимулирования и прочего, а от наличия предложений на рынке. Логистические проблемы и дефицит комплектующих вынуждают производителей приостанавливать производство и сокращать поставки автомобилей в дилерские центры, отмечает он.

"Предполагаем, что до конца года в число лидеров могут войти китайские производители из-за того, что у них больше доступных автомобилей, а также более прогнозируемые логистические решения. Кроме того, существенно возросло качество и безопасность китайской техники, дизайн стал более привлекательным для потребителя, а марки начали поддерживать свое присутствие на российском рынке собственными импортерами, формировать обширную дилерскую сеть и обеспечивать обслуживание машин", — утверждает Михайлов.

Региональный директор по ЦФО компании "Интерлизинг" Елена Банникова полагает, что лидерство автомобилей российского производства должно сохраниться, но также продолжат укрепляться позиции китайского и корейского автопрома. По оценке гендиректора "Газпромбанк Автолизинга" Лилии Марковой, основной вектор внимания клиентов, поставщиков и лизинговых компаний с учетом роста цен на новую технику сейчас прикован к транспортным средствам с пробегом, а также новой технике из Китая – как легковой, так и грузовой и спецтехнике.

"После окончательного решения вопросов с усложнившейся логистикой мы будем наблюдать передел рынка в этом направлении. Так, в топ-10 по продажам легковых автомобилей физическим и юридическим лицам по итогам 2021 года уже вошел один китайский бренд (Haval), еще два – Chery и Geely – находятся на самых подступах к десятке лучших и имеют все шансы попасть в нее по итогам 2022 года", — заключила Маркова.